Одна людина загинула в результаті повені у Франції

14:30, 6 червня 2018
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Через дощі зараз третина Франції знаходиться під водою.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвою повені у Франції стала одна людина.

Північний захід Франції постраждав від повеней

Чоловік на дорозі не впорався з керуванням, і його машина перевернулася і потоки води знесли її у прірву, йдеться в сюжеті ТСН.

Через дощі зараз третина Франції знаходиться під водою. Місцеві кажуть, вода до колін піднялася буквально за одну ніч. За прогнозами синоптиків, негода триватиме ще кілька днів і навіть може посилитися.

Нагадаємо, у результаті повеней, викликаних сильними дощами, у Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.

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