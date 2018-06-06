Одна людина загинула в результаті повені у Франції

Через дощі зараз третина Франції знаходиться під водою.

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Жертвою повені у Франції стала одна людина.

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Чоловік на дорозі не впорався з керуванням, і його машина перевернулася і потоки води знесли її у прірву, йдеться в сюжеті ТСН.

Через дощі зараз третина Франції знаходиться під водою. Місцеві кажуть, вода до колін піднялася буквально за одну ніч. За прогнозами синоптиків, негода триватиме ще кілька днів і навіть може посилитися.

Нагадаємо, у результаті повеней, викликаних сильними дощами, у Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.