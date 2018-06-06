Потужний тайфун накрив південь Китаю

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

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Четвертий у цьому році тайфун накрив вранці 6 червня провінцію Гуандун на півдні Китаю.

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Максимальна сила вітру поблизу центру тайфуну становила 8 балів (20 метрів на секунду), передає Сіньхуа з посиланням на метеостанцію.

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, у результаті тайфуну Тембін на Філіппінах загинуло 230 осіб, десятки зникли безвісти.