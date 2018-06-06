У Києві завтра без опадів, температура до +23°

17:00, 6 червня 2018
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Ввечері у столиці до +19°.

Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com
Завтра у Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 червня у столиці без опадів, температура до +23°.

В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:48, а зайде о 21:04.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 червня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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