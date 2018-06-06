У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Ввечері у столиці до +19°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 червня у столиці без опадів, температура до +23°.
В Україні сьогодні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5,3 м/с.
Сонце в столиці зійде у 04:48, а зайде о 21:04.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 червня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +27°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+22°... +13°
-
Дніпро+22°... +11°
-
Донецьк+21°... +9°
-
Житомир+22°... +10°
-
Запоріжжя+22°... +11°
-
Івано-Франківськ+22°... +10°
-
Київ+21°... +12°
-
Кіровоград+22°... +8°
-
Луганськ+20°... +9°
-
Луцьк+23°... +11°
-
Львів+23°... +11°
-
Миколаїв+24°... +12°
-
Одеса+25°... +15°
-
Полтава+19°... +9°
-
Рівне+22°... +11°
-
Сімферополь+27°... +13°
-
Суми+16°... +7°
-
Тернопіль+21°... +11°
-
Харків+18°... +7°
-
Херсон+25°... +13°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+21°... +10°
-
Чернігів+20°... +9°
-
Чернівці+21°... +12°
Віргінія, США
+ 27 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +27 °
Вологість: 72 %
Тиск: 764 мм
Вітер: 1.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:33
Фаза місяця:
Стрічка новин