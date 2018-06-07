В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)

08:10, 7 червня 2018
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Найпрохолодніше буде в північних регіонах.

Сьогодні В Україні без опадів / 7-themes.com
Сьогодні В Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 7 червня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +27°.

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На сході без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях сонячно. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +24°.

Прогноз на 7 червня / УНІАН
Прогноз на 7 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 7 червня — Іванів день. Сильні роси на Іванів день — до хорошого врожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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