В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
Найпрохолодніше буде в північних регіонах.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 7 червня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +27°.
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На сході без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.
На заході України без опадів. Температура до +25°.
У північних областях сонячно. Температура до +23°. У центрі без опадів, температура до +24°.
За народним прогнозом, 7 червня — Іванів день. Сильні роси на Іванів день — до хорошого врожаю.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Миколаїв+28°... +15°
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Одеса+24°... +15°
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