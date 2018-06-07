У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
Ввечері у столиці до +19°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 червня, у столиці без опадів, температура до +23°.
Укргідрометцентр попереджує про пожежну небезпеку
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер західний та північно-західний, до 5,3 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 04:48, а зайде о 21:04.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 7 червня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +27°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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