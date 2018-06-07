Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

09:33, 7 червня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / Фото ternopil.mns.gov.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / Фото ternopil.mns.gov.ua

Протягом 7-8 червня майже по всій Україні очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"8 червня в Україні, крім більшості районів Львівської та Закарпатської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 7 червня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +27°.

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