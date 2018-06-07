Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.
Протягом 7-8 червня майже по всій Україні очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"8 червня в Україні, крім більшості районів Львівської та Закарпатської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 7 червня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні - до +27°.
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