У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей

Впізнати вдалося лише 28 осіб.

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Число загиблих в результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі зросло до 99 осіб.

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Останки 99 осіб були доставлені в морг, але лише 28 з них вдалося впізнати, передає Сіньхуа з посиланням на Національний інститут судової медицини Гватемали.

У той же час глава служби по боротьбі зі стихійними лихами Гватемали Серхіо Сабанас повідомив, що у відомства є дані про імена і місця, де люди зникли безвісти. Їхня кількість вже досягла 192.

Раніше повідомлялося про 75 загиблих.