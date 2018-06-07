У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
Впізнати вдалося лише 28 осіб.
Число загиблих в результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі зросло до 99 осіб.
У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти
Останки 99 осіб були доставлені в морг, але лише 28 з них вдалося впізнати, передає Сіньхуа з посиланням на Національний інститут судової медицини Гватемали.
У той же час глава служби по боротьбі зі стихійними лихами Гватемали Серхіо Сабанас повідомив, що у відомства є дані про імена і місця, де люди зникли безвісти. Їхня кількість вже досягла 192.
Через виверження ґватемальського вулкана Фуего загинули майже 100 людей
Раніше повідомлялося про 75 загиблих.
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