У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей

10:47, 7 червня 2018
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Впізнати вдалося лише 28 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Число загиблих в результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі зросло до 99 осіб.

У результаті виверження вулкана в Гватемалі 200 людей зникли безвісти

Останки 99 осіб були доставлені в морг, але лише 28 з них вдалося впізнати, передає Сіньхуа з посиланням на Національний інститут судової медицини Гватемали.

У той же час глава служби по боротьбі зі стихійними лихами Гватемали Серхіо Сабанас повідомив, що у відомства є дані про імена і місця, де люди зникли безвісти. Їхня кількість вже досягла 192.

Раніше повідомлялося про 75 загиблих.

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