В'єтнам постраждав від потужної повені

11:57, 7 червня 2018
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У В'єтнамі кілька днів йшли сильні дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, у В'єтнамі загинула одна людина.

Одна людина загинула в результаті повені у Франції

За останні дні стихія також пошкодила і зруйнувала кілька будинків, передає Floodlist з посиланням на управління по боротьбі зі стихійними лихами В'єтнаму.

Сильні дощі йдуть у В'єтнамі з 2 червня, проятгом трьох днів місцями випало більше 200 мм опадів. А в провінції Тхань Хоа протягом 4-5 червня випало 100 мм дощу.

Одна людина загинула, одна постраждала в результаті сходу зсуву в провінції Тхань Хоа.

Нагадаємо, четвертий у цьому році тайфун накрив вранці 6 червня провінцію Гуандун на півдні Китаю.

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