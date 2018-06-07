В'єтнам постраждав від потужної повені
У В'єтнамі кілька днів йшли сильні дощі.
У результаті повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, у В'єтнамі загинула одна людина.
Одна людина загинула в результаті повені у Франції
За останні дні стихія також пошкодила і зруйнувала кілька будинків, передає Floodlist з посиланням на управління по боротьбі зі стихійними лихами В'єтнаму.
Сильні дощі йдуть у В'єтнамі з 2 червня, проятгом трьох днів місцями випало більше 200 мм опадів. А в провінції Тхань Хоа протягом 4-5 червня випало 100 мм дощу.
Одна людина загинула, одна постраждала в результаті сходу зсуву в провінції Тхань Хоа.
Нагадаємо, четвертий у цьому році тайфун накрив вранці 6 червня провінцію Гуандун на півдні Китаю.
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