Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів

Інформації про постраждалих немає.

Китай накрив тайфун / china.org

Тайфун "Евініар" 6 червня накрив китайську острівну провінціїю Хайнань, принісши з собою сильні дощі.

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У протоці Цюнчжоу було повністю припинено судноплавство, також призупинила роботу кільцева залізниця навколо острова, передає Xinhua.

Вдень 6 червня в Міжнародному аеропорту Хайкоу Мейлань було скасовано 17 рейсів, а в аеропорту Санья Фенхуан - шість рейсів.

Через розгул стихії близько 24 тис. риболовних суден повернулися в порти, до безпечних місць були переміщені 4168 людей, інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, жертвою повені у Франції стала одна людина.