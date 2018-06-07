Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
Інформації про постраждалих немає.
Тайфун "Евініар" 6 червня накрив китайську острівну провінціїю Хайнань, принісши з собою сильні дощі.
Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей
У протоці Цюнчжоу було повністю припинено судноплавство, також призупинила роботу кільцева залізниця навколо острова, передає Xinhua.
Вдень 6 червня в Міжнародному аеропорту Хайкоу Мейлань було скасовано 17 рейсів, а в аеропорту Санья Фенхуан - шість рейсів.
Через розгул стихії близько 24 тис. риболовних суден повернулися в порти, до безпечних місць були переміщені 4168 людей, інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, жертвою повені у Франції стала одна людина.
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