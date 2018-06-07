Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів

13:03, 7 червня 2018
49
0

Інформації про постраждалих немає.

Китай накрив тайфун / china.org
Китай накрив тайфун / china.org

Тайфун "Евініар" 6 червня накрив китайську острівну провінціїю Хайнань, принісши з собою сильні дощі.

Жертвами сходження зсуву в Індії стали 10 людей

У протоці Цюнчжоу було повністю припинено судноплавство, також призупинила роботу кільцева залізниця навколо острова, передає Xinhua.

Вдень 6 червня в Міжнародному аеропорту Хайкоу Мейлань було скасовано 17 рейсів, а в аеропорту Санья Фенхуан - шість рейсів.

Через розгул стихії близько 24 тис. риболовних суден повернулися в порти, до безпечних місць були переміщені 4168 людей, інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, жертвою повені у Франції стала одна людина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео) У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
78 %
757 мм
1.5 м/с
11 %
Стрічка новин