На Філіппінах стався потужний землетрус

14:37, 7 червня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
На Філіппінах стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 7 червня, на Філіппінах стався землетрус магнітудою 4,8.

Вулкан Кілауеа на Гаваях може вибухнути

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 12 км на північний схід від населеного пункту Калбай. Осередок землетрусу залягав на глибині 202,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, 28 травня на північному сході Китаю стався землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи були зафіксовані в районі Нінцзян міста Сун'юань провінції Цзілінь.

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