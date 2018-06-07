Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

15:22, 7 червня 2018
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На малих водотоках можливi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м.

На водоймах Закарпаття очікується підвищення рівнів води / українська Wikipedia
На водоймах Закарпаття очікується підвищення рівнів води / українська Wikipedia

Протягом 7-8 червня на водоймах Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.

В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у зв’язку з очікуваними зливами в другій половині 7 та 8 червня на Закарпатті  можливе формування значного мiсцевого стоку, на малих водотоках можливi швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, та утворення невеликих локальних селевих потоків.

Нагадаємо, протягом 7-8 червня майже по всій Україні очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.

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