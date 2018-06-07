Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На малих водотоках можливi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м.
Протягом 7-8 червня на водоймах Закарпатської області очікується підвищення рівнів води.
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, у зв’язку з очікуваними зливами в другій половині 7 та 8 червня на Закарпатті можливе формування значного мiсцевого стоку, на малих водотоках можливi швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, та утворення невеликих локальних селевих потоків.
Нагадаємо, протягом 7-8 червня майже по всій Україні очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.
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