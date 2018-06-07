Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)

Місцями температура до +28°.

На заході завтра пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 червня в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами.

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На сході без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +26°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +28°.

У північних областях сонячно. Температура до +24°. У центрі без опадів, температура до +25°.

За народним прогнозом, 8 червня — Карпа. Багато комарів 8 червня — остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів. Хороший урожай щавлю 8 червня — літо буде теплим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.