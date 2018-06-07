У Києві завтра до +25°, без опадів

17:00, 7 червня 2018
25
0

Ввечері у столиці до +22°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 8 червня, у столиці без опадів, температура до +25°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:48, а зайде в 21:05.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
78 %
757 мм
1.6 м/с
13 %
Стрічка новин