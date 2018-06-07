Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні

Календарне літо вже настало тиждень тому, проте температурні гойдалки в дуеті з поривчастим вітром в країні спостерігаються досі, а стійкої літньої спеки все ще немає. Утім, синоптики запевняють: +30 вже не за горами.

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За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, різке зниження температури, яке спостерігається зараз, триватиме до початку наступного тижня – 11 червня.

"До 11 червня прораховуються денні температури на рівні 20-23 градусів тепла, а нічні – 11-12 тепла. А вже з 12 червня температура різко підвищиться. Денні показники температур будуть доходити до 26-29 градусів, а то і всі 30 вище нуля. І так буде аж до 20 червня. З 20 по 23 червня буде спостерігатися незначне зниження температур до 22-24 градусів тепла, а з 25 червня і до кінця місяця стабільно очікується 29-32 градуси тепла", - розповів "Апострофу" Горбань.

Дійсно, весь перший місяць літа 2018 року, за прогнозами синоптиків, буде тепліше, ніж зазвичай. Так, згідно з даними Укргідрометцентру, середньомісячні температури червня будуть триматися на рівні від 18 до 22 градусів тепла, що на 1-1,5 градуса вище від середніх багаторічних значень.

Не обійдеться в червні і без дощів. За прогнозами Укргідрометцентру, в Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях кількість опадів буде на рівні середніх багаторічних показників, а на решті території України червень очікується більш посушливий – кількість опадів буде меншою від середніх багаторічних значень.

"З 13 по 16 червня прораховується підхід циклону, який принесе із собою дощі, - додає Леонід Горбань. – 20-21 числа за розрахунками очікується навіть буря. Після спеки підхід циклону й зустріч двох фронтів може промайнути по Україні бурею".

Також народний синоптик прогнозує опади на 26 і 27 червня, однак дощі в ці дні будуть короткочасні.

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Початок другого місяця літа у Леоніда Горбаня прораховується прохолодним.

"З 1 по 7 липня буде відносно прохолодно: 23-24 градуси тепла, тому що з 3 по 5 липня прораховується підхід циклону, який принесе дощі, - пояснює народний синоптик. – Вже з 9 липня по 22 буде спекотно: від 27 до 32 градусів тепла. З 22 липня прораховується другий підхід циклону і знову пониження температури, причому різке. До 23-24 липня температура опуститься до 21-24 градусів тепла, але так буде лише 2-3 дні. І вже з 25 липня і до кінця місяця температура буде триматися 27-30 градусів вище нуля".

За розрахунками Горбаня, у липні опади прогнозуються 11, 12, 26 і 28 числа.

"Але при такій високій температурі цей дощ не буде обложним", - заспокоює синоптик.

А ось останній місяць літа обіцяє здивувати українців температурними гойдалками.

"Серпень буде прохолодним. Зазвичай перші сім днів серпня дуже спекотні, але не в цьому році. З 1 по 4 серпня денна температура прораховується 19-22 градуси тепла. З 7 по 9 серпня температура підніметься вже до 25-27 градусів вище нуля, але вже до 12 серпня знову різке зниження до 19-22 градусів з позначкою "плюс". А через два дні знову зростання температури до 26-29 градусів тепла. З 18 серпня взагалі прораховується сильне похолодання, яке протримається до кінця літа. Температура в цей час очікуються від 19 до 21 градуса тепла", - додав Горбань.

За словами народного синоптика, короткочасні дощі у серпні слід очікувати 13, 20, 21 і 28 числа.

Раніше синоптики писали, що в червні не варто побоюватися 40-градусної спеки. Можливі короткочасні дощі з грозами, особливо на заході країни.