Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб

Пошук постраждалих від смертельних вивержень був тимчасово призупинений у четвер через небезпечні умови для рятувальників.

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У результаті виверження вулкана Фуего загинули 109 осіб, ще близько 200 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters. Пошук постраждалих від смертельних вивержень був тимчасово призупинений у четвер через небезпечні умови для рятувальників.

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Раніше повідомлялося про загибель 99 осіб. Виверження вулкана Фуего почалося 4 червня. Це вже друге виверження Фуего у поточному році. Перше відбулося на початку року.

Вулкан Фуего знаходиться всього в 40 км від столиці Гватемали і зовсім поруч від популярного серед туристів міста Антігуа.