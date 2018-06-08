Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб

08:00, 8 червня 2018
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Пошук постраждалих від смертельних вивержень був тимчасово призупинений у четвер через небезпечні умови для рятувальників.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті виверження вулкана Фуего загинули 109 осіб, ще близько 200 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Reuters. Пошук постраждалих від смертельних вивержень був тимчасово призупинений у четвер через небезпечні умови для рятувальників.

Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)

Раніше повідомлялося про загибель 99 осіб. Виверження вулкана Фуего почалося 4 червня. Це вже друге виверження Фуего у поточному році. Перше відбулося на початку року.

Вулкан Фуего знаходиться всього в 40 км від столиці Гватемали і зовсім поруч від популярного серед туристів міста Антігуа.

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