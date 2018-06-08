У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

08:30, 8 червня 2018
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Ввечері у столиці до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 8 червня, у столиці без опадів, температура до +25°.

Гідрометцентр попереджує про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 4,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:48, а зайде в 21:05.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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