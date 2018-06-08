Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Пожежної небезпеки немає лише на Закарпатті.
У п'ятницю, 8 червня, майже по всій Україні зберігатиметься пожежна небезпека надзвичайного рівня.
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Про це попереджає Україніський гідрометцентр.
"8 червня в Україні, крім Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 8 червня в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами.
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