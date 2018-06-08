Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

09:34, 8 червня 2018
48
0

Пожежної небезпеки немає лише на Закарпатті.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У п'ятницю, 8 червня, майже по всій Україні зберігатиметься пожежна небезпека надзвичайного рівня.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

Про це попереджає Україніський гідрометцентр.

"8 червня в Україні, крім Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 червня в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
78 %
757 мм
1.6 м/с
13 %
Стрічка новин