Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Пожежної небезпеки немає лише на Закарпатті.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У п'ятницю, 8 червня, майже по всій Україні зберігатиметься пожежна небезпека надзвичайного рівня.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°

Про це попереджає Україніський гідрометцентр.

"8 червня в Україні, крім Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 червня в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами.