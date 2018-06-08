Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків

Із зони лиха евакуювали більше 10 тисяч осіб.

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На Гавайських островах (США) триває виверження вулкану Кілауеа.

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Зараз потоки гарячої лави течуть до затоки Капохо, відомої своїми піщаними пляжами. Лава вже зруйнувала щонайменше 350 будинків і споруд, передає Euronews.

З моменту початку виверження вулкана Кілауеа зону лиха покинули понад 10 тисяч осіб. Фахівці поки не можуть спрогнозувати, коли завершиться виверження, оскільки вулкан все ще продовжує проявляти активність.

Нагадаємо, кількість загиблих в результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі зросла до 99 осіб.