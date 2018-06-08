Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами

Практично по всій країні буде тепло.

В Україні на вихідних пройдуть дощі з грозами / фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах очікується тепла погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +14°, вдень +27°. У неділю без опадів, +14°...+27°.

У Львові завтра пройде дощ, вночі +13°, вдень +29°. У неділю також очікується гроза, +13°...+29°.

У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +28°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +28°, гроза.

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У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +13°...+28°. У неділю до +28°, також очікуються опади.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі з грозами. У суботу температура вночі +16°, вдень +25°. У неділю +16°...+25°.

У Харкові в суботу гроза, температура вночі +11°, вдень +25°. У неділю +9°...+22°, без опадів.

У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +13°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +13°...+28°.

У Сімферополі завтра сонячно, +14°...+28°. У неділю +14°...+28°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +24°.

У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +10°, удень +25°. У неділю температура до +23°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра очікується ясна погода, температура вночі +10°, удень +24°. У неділю +8°...+23°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю дощ, вночі +9°, вдень +22°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +12°, вдень +28°. У неділю очікуються опади, вночі +14°, вдень до +29°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +27°. У неділю температура до +28°, хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра без опадів, +28°, у неділю невелика хмарність, температура повітря +14° ...+28°.

У Затоці у суботу без опадів, вночі +16°, вдень +24°. У неділю мінлива хмарність, температура до +25°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +26°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +14° ...+24°.

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