Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Практично по всій країні буде тепло.
На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у всіх регіонах очікується тепла погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +14°, вдень +27°. У неділю без опадів, +14°...+27°.
У Львові завтра пройде дощ, вночі +13°, вдень +29°. У неділю також очікується гроза, +13°...+29°.
У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +28°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +28°, гроза.
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +13°...+28°. У неділю до +28°, також очікуються опади.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі з грозами. У суботу температура вночі +16°, вдень +25°. У неділю +16°...+25°.
У Харкові в суботу гроза, температура вночі +11°, вдень +25°. У неділю +9°...+22°, без опадів.
У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +13°, вдень +27°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +13°...+28°.
У Сімферополі завтра сонячно, +14°...+28°. У неділю +14°...+28°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +14°, вдень +24°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +24°.
У Краматорську в суботу сонячно, температура вночі +10°, удень +25°. У неділю температура до +23°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра очікується ясна погода, температура вночі +10°, удень +24°. У неділю +8°...+23°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю дощ, вночі +9°, вдень +22°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +12°, вдень +28°. У неділю очікуються опади, вночі +14°, вдень до +29°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +27°. У неділю температура до +28°, хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра без опадів, +28°, у неділю невелика хмарність, температура повітря +14° ...+28°.
У Затоці у суботу без опадів, вночі +16°, вдень +24°. У неділю мінлива хмарність, температура до +25°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +26°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +14° ...+24°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+28°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+27°... +13°
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Сімферополь+26°... +11°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+26°... +13°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+29°... +15°