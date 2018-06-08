Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття

14:00, 8 червня 2018
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Місцями вода може піднятися на метр.

На водоймах Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia
На водоймах Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia

Сьогодні, 8 черня, на водоймах Закарпатської області можливе підвищення рівнів води.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у зв’язку з очікуваними зливами 8 червня на Закарпатті можливе формування значного мiсцевого стоку, на малих водотоках можливi швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, та утворення невеликих локальних селевих потоків.

Нагадаємо, 8 червня в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами.

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