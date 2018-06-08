Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи

15:11, 8 червня 2018
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Жертвами виверження вулкана стали більше сотні людей.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За останніми даними, у результаті виверження вулкана Фуего у Гватемалі загинули понад 100 осіб, ще 192 вважаються зниклими безвісти. Прокуратура Гватемали відкрила розслідування у зв'язку із загибеллю людей.

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На території департаментів, які найбільше постраждали від удару стихії, ще не завершені пошукові роботи, передає Euronews.

"Рятувальні роботи досі небезпечні для людей, особливо враховуючи величезну кількість вулканічного попелу і дощ, який може спровокувати сходження селевих потоків. Також дуже важливо намагатися тримати ситуацію під контролем і перевіряти, чи створені всі умови для того, щоб рятувальники могли продовжити пошуки зниклих людей", - повідомив представник агентства по боротьбі зі стихійними лихами Давид де Леон.

Раніше вчені показали, як з космосу виглядає виверження вулкана Фуего у Гватемалі.

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