У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)
Смерч виник несподівано і зламав дерево.
Смерч в Запоріжжі
У четвер, 7 червня, в центрі Запоріжжя помітили смерч.
На пляжі українського курорту виявили радіоактивний пісок
Відповідне відео, зняте автомобілістом, опубліковано в YouTube.
"Невеликий смерч на зупинці трамвая "Южэлектромонтаж" 07.06.2018. Незрозуміло звідки взявся і також несподівано закінчився смерч враз зламав невелике дерево", - йдеться у підписі до відео.
Як повідомляв УНІАН, кримське село Правда Первомайського району страждає від страшної посухи. Причиною тому стало перекриття Північно-Кримського каналу в наслідок окупації Криму Росією.
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