У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)

Смерч виник несподівано і зламав дерево.

У четвер, 7 червня, в центрі Запоріжжя помітили смерч.

Читайте також На пляжі українського курорту виявили радіоактивний пісок

Відповідне відео, зняте автомобілістом, опубліковано в YouTube.

"Невеликий смерч на зупинці трамвая "Южэлектромонтаж" 07.06.2018. Незрозуміло звідки взявся і також несподівано закінчився смерч враз зламав невелике дерево", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, кримське село Правда Первомайського району страждає від страшної посухи. Причиною тому стало перекриття Північно-Кримського каналу в наслідок окупації Криму Росією.