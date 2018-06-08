У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)

15:26, 8 червня 2018
147
0

Смерч виник несподівано і зламав дерево.

У четвер, 7 червня, в центрі Запоріжжя помітили смерч.

На пляжі українського курорту виявили радіоактивний пісок

Відповідне відео, зняте автомобілістом, опубліковано в YouTube.

"Невеликий смерч на зупинці трамвая "Южэлектромонтаж" 07.06.2018. Незрозуміло звідки взявся і також несподівано закінчився смерч враз зламав невелике дерево", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, кримське село Правда Первомайського району страждає від страшної посухи. Причиною тому стало перекриття Північно-Кримського каналу в наслідок окупації Криму Росією.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи Виверження вулкана Фуего: у Гватемалі тривають рятувальні роботи
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
78 %
758 мм
1.6 м/с
13 %
Стрічка новин