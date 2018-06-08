П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву
Більше тисячі осіб були евакуйовані через розгул стихії.
Жертвами сходження зсуву, викликаного тайфуном, у китайській провінції Гуандун стали п'ятеро осіб.
В'єтнам постраждав від потужної повені
З вечора 7 червня до ранку 8 червня повіт Сіньсін накрили проливні дощі, які призвели до руйнування будівель і сходу зсуву, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву адміністрацію.
Зазначається, що станом на 8 червня в повіті Сіньсін більше тисячі осіб були евакуйовані через розгул стихії.
Нагадаємо, тайфун "Евініар" 6 червня накрив китайську острівну провінцію Хайнань, принісши з собою сильні дощі.
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