П'ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву

Більше тисячі осіб були евакуйовані через розгул стихії.

Ілюстрація / REUTERS

Жертвами сходження зсуву, викликаного тайфуном, у китайській провінції Гуандун стали п'ятеро осіб.

Читайте також В'єтнам постраждав від потужної повені

З вечора 7 червня до ранку 8 червня повіт Сіньсін накрили проливні дощі, які призвели до руйнування будівель і сходу зсуву, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву адміністрацію.

Зазначається, що станом на 8 червня в повіті Сіньсін більше тисячі осіб були евакуйовані через розгул стихії.

Нагадаємо, тайфун "Евініар" 6 червня накрив китайську острівну провінцію Хайнань, принісши з собою сильні дощі.