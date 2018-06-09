У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)

20:01, 9 червня 2018
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Було знищено багато автомобілів і дахів, а також завдано великої шкоди сільськогосподарським угіддям.

У п'ятницю, 8 червня, у Словенії пройшов гігантський град, який завдав значної шкоди.

Про це повідомляє Vijesti. Метеорологи відзначили, що пройшов шторм був нетиповим, який виникає лише кілька разів на рік.

Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду

Місцеві ЗМІ повідомили, що гірше всього ситуація була на кордоні з Хорватією. Було знищено багато автомобілів і дахів, а також завдано великої шкоди сільськогосподарським угіддям.

Раніше повідомлялося, що Львів накрило градом з перепелине яйце.

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