У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)

Було знищено багато автомобілів і дахів, а також завдано великої шкоди сільськогосподарським угіддям.

У п'ятницю, 8 червня, у Словенії пройшов гігантський град, який завдав значної шкоди.

Про це повідомляє Vijesti. Метеорологи відзначили, що пройшов шторм був нетиповим, який виникає лише кілька разів на рік.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що гірше всього ситуація була на кордоні з Хорватією. Було знищено багато автомобілів і дахів, а також завдано великої шкоди сільськогосподарським угіддям.

Раніше повідомлялося, що Львів накрило градом з перепелине яйце.