Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)

11:24, 10 червня 2018
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Температура повітря буде в межах +24...+28 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Робочий тиждень в Україні 11 червня розпочнеться з грозових дощів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, в країну прийде циклон, який і принесе перші грози. Циклон просунеться вглиб України, зачепивши Вінницьку та Житомирську області.

Температура повітря буде в межах +24...+28 градусів.

У вівторок, 12 червня, грозовий фронт пошириться далі по країні. Суха погода буде лише в східних регіонах, деяких регіонах півдня країни і в Криму. Температура буде в межах +24...+28 градусів.

Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно

У середу, 13 червня, дощі будуть лише в центральних регіонах. На решті території буде сухо і тепло. Температура очікується +24...+26 тепла, місцями до +27.

У четвер, 14 червня, циклон знову вдарить по країні. Дощі пройдуть практично по всій країні. Але при цьому буде тепло +23...+26 градусів.

Погода в Україні 11 червня / Укргідрометцентр
Погода в Україні 11 червня / Укргідрометцентр

Синоптик Наталка Діденко повідомляє на своїй сторінці в Facebook про те, що дощі з грозами очікуються вже з вівторка.

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