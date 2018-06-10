Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)

Температура повітря буде в межах +24...+28 градусів.

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Робочий тиждень в Україні 11 червня розпочнеться з грозових дощів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, в країну прийде циклон, який і принесе перші грози. Циклон просунеться вглиб України, зачепивши Вінницьку та Житомирську області.

Температура повітря буде в межах +24...+28 градусів.

У вівторок, 12 червня, грозовий фронт пошириться далі по країні. Суха погода буде лише в східних регіонах, деяких регіонах півдня країни і в Криму. Температура буде в межах +24...+28 градусів.

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У середу, 13 червня, дощі будуть лише в центральних регіонах. На решті території буде сухо і тепло. Температура очікується +24...+26 тепла, місцями до +27.

У четвер, 14 червня, циклон знову вдарить по країні. Дощі пройдуть практично по всій країні. Але при цьому буде тепло +23...+26 градусів.

Погода в Україні 11 червня / Укргідрометцентр

Синоптик Наталка Діденко повідомляє на своїй сторінці в Facebook про те, що дощі з грозами очікуються вже з вівторка.