Прогноз погоди: 11 червня Україну накриє циклон з грозовими дощами (карта)
Температура повітря буде в межах +24...+28 градусів.
Робочий тиждень в Україні 11 червня розпочнеться з грозових дощів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У понеділок, в країну прийде циклон, який і принесе перші грози. Циклон просунеться вглиб України, зачепивши Вінницьку та Житомирську області.
Температура повітря буде в межах +24...+28 градусів.
У вівторок, 12 червня, грозовий фронт пошириться далі по країні. Суха погода буде лише в східних регіонах, деяких регіонах півдня країни і в Криму. Температура буде в межах +24...+28 градусів.
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
У середу, 13 червня, дощі будуть лише в центральних регіонах. На решті території буде сухо і тепло. Температура очікується +24...+26 тепла, місцями до +27.
У четвер, 14 червня, циклон знову вдарить по країні. Дощі пройдуть практично по всій країні. Але при цьому буде тепло +23...+26 градусів.
Синоптик Наталка Діденко повідомляє на своїй сторінці в Facebook про те, що дощі з грозами очікуються вже з вівторка.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +13°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +15°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +16°