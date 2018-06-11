Синоптик попередила про наближення циклону: дощі і грози охоплять декілька регіонів країни
Синоптик Наталія Діденко зазначила, що Україну у найближчі дні перетинатиме атмосферний фронт циклону, який пересуватиметься значно північніше, за межами країни.
Ввечері 11 червня та вранці й вдень 12 червня дощі та грози охоплять Захід, Північ та Центр України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
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«Антициклон Зорро поки що для України - головний захисник від дощів, гроз та усіляких шквалів з градами. У понеділок сила Зорро послабне на Заході України, куди підсунеться циклон з важковимовною назвою Xisca. В західних областях завтра пройдуть дощі. Надалі Зорро посуне на схід атмосферний фронт північного скандинавського циклону. Тому вже ввечері 11 червня та вранці й вдень 12 червня дощі та грози охоплять Захід, Північ та Центр України», – написала синоптик.
За її даними, Південь та Схід все ж «залишаться вірними романтичному Зорро» – без істотних опадів.
Діденко уточнила, що Україну у найближчі дні перетинатиме атмосферний фронт циклону, який пересуватиметься значно північніше, за межами країни.
«Температура повітря суттєво не зміниться, коливатиметься в межах +24+28 градусів, місцями до +30 градусів. Під час злив температура тимчасово знижуватиметься на 3-6 градусів. У Києві завтра ще побуде Зорро - без опадів та +27 градусів. У вівторок у столиці з'явиться атмосферний фронт, ймовірні грозові дощі, температура - без особливих змін», – повідомила синоптик.
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