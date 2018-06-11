В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)

По всій Україні буде тепло.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 11 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

На сході без опадів, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +27°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях без опадів. Температура до +25°. У центрі місцями хмарно з проясненнями, температура до +25°.

Прогноз на 11 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 11 червня — Феодосії. У цей час починає колоситися хліб..

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