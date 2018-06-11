Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°

Ввечері у столиці до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 червня у столиці без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер південний і південно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:47, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

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