Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°

08:30, 11 червня 2018
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Ввечері у столиці до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 червня у столиці без опадів, температура до +26°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер південний і південно-східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:47, а зайде о 21:06.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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