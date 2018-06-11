На заході України оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 11 червня, у західних областях України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

Читайте також Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +26°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 червня на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 11 червня, в Україні місцями пройдуть дощі, температура до +27°.