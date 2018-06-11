П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї

Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

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Жертвами тайфуну "Евініар" на півдні Китаю стали п'ятро осіб, одна числиться зниклою безвісти.

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Через сильні зливи 72,6 тис. людей були евакуйовані із зон лиха, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

В аеропорту м. Гуанчжоу через негоду було скасовано 144 рейси. У центральних і південних районах повіту Сіньсін міста Юньфу зливи призвели до обвалення будівель і сходження зсуву, у результаті загинули п'ять осіб.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, у В'єтнамі загинула одна людина.