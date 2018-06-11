П'ятеро осіб стали жертвами тайфуну в Китаї

10:47, 11 червня 2018
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Ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Жертвами тайфуну "Евініар" на півдні Китаю стали п'ятро осіб, одна числиться зниклою безвісти.

Одна людина загинула в результаті повені у Франції

Через сильні зливи 72,6 тис. людей були евакуйовані із зон лиха, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

В аеропорту м. Гуанчжоу через негоду було скасовано 144 рейси. У центральних і південних районах повіту Сіньсін міста Юньфу зливи призвели до обвалення будівель і сходження зсуву, у результаті загинули п'ять осіб.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, у В'єтнамі загинула одна людина.

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