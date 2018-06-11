Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)

У п'ятницю на півдні спека до +33°.

Найближчий тиждень в Україні буде дощовою / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

У понеділок в Україні без опадів. На заході до +29°, в інших регіонах-до +23°...+27°.

Прогноз на 11 червня / УНІАН

У вівторок, 12 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На заході до +30°.

Прогноз на 12 червня / УНІАН

У середу, 13 червня, також очікуються опади. Найтепліше буде на півдні та сході до +31°. В інших регіонах до +28°.

Прогноз на 13 червня / УНІАН

У четвер пройдуть дощі. Вночі по країні +13°...+18°, вдень на сході до +32°.

Прогноз на 14 червня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. На півдні до +33°, в інших регіонах до +29°.

Прогноз на 15 червня / УНІАН

16 і 17 червня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +12°, на решті території +13°...+18°. Вдень температура по країні +23°...+32°. У неділю вночі на сході до +12°, вдень в Україні від +23° до +30°.

Прогноз на 16 червня / УНІАН

Прогноз на 17 червня / УНІАН

Народний прогноз

11 червня — Феодосії. У цей час починає колоситися хліб. 12 червня - день Ісакія Змійовика. За народним повір'ями, у цей день змії "ходять лісами-станицями" і вбивати їх дуже небезпечно.

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13 червня — Єремєєв день. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман — до грибного літа. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.

14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся. 15 червня — Никифора. Вітер 15 червня дме із заходу — найближчим часом буде похолодання.

16 червня — Луки. Придивлялися, звідки дме вітер: з півдня — яровим хороший ріст, з північного заходу - до негоди, мокрого літа, зі сходу — на хвороби. Дощ увесь день — буде багато грибів. 17 червня — Митрофана. Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода.

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