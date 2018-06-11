Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)
У п'ятницю на півдні спека до +33°.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
У понеділок в Україні без опадів. На заході до +29°, в інших регіонах-до +23°...+27°.
У вівторок, 12 червня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами. На заході до +30°.
У середу, 13 червня, також очікуються опади. Найтепліше буде на півдні та сході до +31°. В інших регіонах до +28°.
У четвер пройдуть дощі. Вночі по країні +13°...+18°, вдень на сході до +32°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі з грозами. На півдні до +33°, в інших регіонах до +29°.
16 і 17 червня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півночі - до +12°, на решті території +13°...+18°. Вдень температура по країні +23°...+32°. У неділю вночі на сході до +12°, вдень в Україні від +23° до +30°.
Народний прогноз
11 червня — Феодосії. У цей час починає колоситися хліб. 12 червня - день Ісакія Змійовика. За народним повір'ями, у цей день змії "ходять лісами-станицями" і вбивати їх дуже небезпечно.
На заході України оголосили штормове попередження
13 червня — Єремєєв день. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман — до грибного літа. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.
14 червня — Устина і Харитона. Якщо піде дощ, то до кінця місяця, а коли сонячно, то на добрий налив колосся. 15 червня — Никифора. Вітер 15 червня дме із заходу — найближчим часом буде похолодання.
16 червня — Луки. Придивлялися, звідки дме вітер: з півдня — яровим хороший ріст, з північного заходу - до негоди, мокрого літа, зі сходу — на хвороби. Дощ увесь день — буде багато грибів. 17 червня — Митрофана. Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+25°... +13°
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Донецьк+24°... +10°
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Житомир+28°... +17°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+29°... +15°
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Київ+27°... +17°
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Кіровоград+27°... +16°
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Луганськ+23°... +9°
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Луцьк+27°... +17°
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Львів+27°... +16°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+28°... +18°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+28°... +17°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+24°... +12°
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Херсон+29°... +16°
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Хмельницький+25°... +16°
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Черкаси+25°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+29°... +18°