В Україні зберігається пожежна небезпека

14:02, 11 червня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 11 червня, майже по всій Україні зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.

На заході України оголосили штормове попередження

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

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