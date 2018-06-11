Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 11 червня, майже по всій Україні зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.