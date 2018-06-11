В Україні зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
Сьогодні, 11 червня, майже по всій Україні зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.
На заході України оголосили штормове попередження
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
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