Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

У Карпатах пройдуть сильні дощі.

На річках очікуються підйоми рівнів води / українська Wikipedia

Протягом 12-13 червня на річках України очікується підвищення рівнів води.

Читайте також В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +27° (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 12-13 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над рiвнями на 08:00 11 червня.

Також 12 червня в карпатському регіоні в мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Нагадаємо, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.