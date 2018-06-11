У Ямполі пронісся потужний смерч (відео)

Вітер зірвав шифер з одного з гаражів.

У Ямполі помітили смерч / facebook.com Александр Кизя

У Ямполі Сумської області 10 червня пронісся потужний смерч.

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Відеозаписом природного явища у Facebook поділився користувач Олександр Кізя.

На відео видно, як смерч поступово посилюється на території гаражного кооперативу. Вітер був настільки сильний, що зірвав шифер з одного з гаражів.

Нагадаємо, у четвер, 7 червня, в центрі Запоріжжя помітили смерч.