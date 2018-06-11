В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на заході очікується спека до +31° (відеопрогноз)

16:30, 11 червня 2018
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По всій країні буде спекотно.

В Україні завтра очікуються грози / фото УНІАН
В Україні завтра очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 12 червня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)

На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.

У північних місцями очікуються грози. Температура до +27°. У центрі практично без опадів, температура до +29°.

За народним прогнозом, 12 червня - день Ісакія Змійовика. За народним повір'ями, у цей день змії "ходять лісами-станицями" і вбивати їх дуже небезпечно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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