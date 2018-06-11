У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

17:00, 11 червня 2018
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Завтра у столиці посилиться вітер.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com
У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 червня у столиці без опадів, температура до +27°.

Погода на тиждень: в Україні пройдуть дощі з грозами, до багатьох областей повернеться спека (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:46, а зайде о 21:08.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 червня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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