У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

Завтра у столиці посилиться вітер.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 червня у столиці без опадів, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 04:46, а зайде о 21:08.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 червня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

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