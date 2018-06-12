Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 12 червня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.
На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.
На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.
У північних місцями очікуються грози. Температура до +27°. У центрі практично без опадів, температура до +29°.
За народним прогнозом, 12 червня - день Ісакія Змійовика. За народним повір'ями, у цей день змії "ходять по лісами-станицями" і вбивати їх дуже небезпечно.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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