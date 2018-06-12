Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)

По всій країні буде спекотно.

В Україні сьогодні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 12 червня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

На сході практично без опадів, температура до +26°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +30°.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +31°.

У північних місцями очікуються грози. Температура до +27°. У центрі практично без опадів, температура до +29°.

Прогноз на 12 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 12 червня - день Ісакія Змійовика. За народним повір'ями, у цей день змії "ходять по лісами-станицями" і вбивати їх дуже небезпечно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.