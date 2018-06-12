У Києві сьогодні без опадів, температура до +27°

Ввечері у столиці до +23°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 червня у столиці без опадів, температура до +27°.

Читайте також Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:08.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 12 червня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.