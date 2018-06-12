Дощів не буде лише не півдні та сході.

В Україні оголосили штормове попередження / фото УНІАН

Сьогодні, 12 червня, майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"12 червня вдень в Україні, крім південної частини, Дніпропетровщини, Донеччини та Луганщини, грози, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.