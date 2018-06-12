В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів

Більше 1200 будівель були частково або повністю зруйновані.

Ілюстрація / REUTERS

В Індії жертвами проливних дощів стали не менше 69 осіб.

Читайте також В'єтнам постраждав від потужної повені

Так, у штаті Керала стихія забрала 16 життів, передає Сіньхуа з посиланням на владу країни.

Також понад 1200 будинків були частково або повністю зруйновані. Увечері 8 червня 26 осіб загинули в північному індійському штаті Уттар-Прадеш в результаті проливних дощів, а в штаті Біхар 27 людей загинули внаслідок негоди.

Нагадаємо, жертвами сходження зсуву, викликаного тайфуном, у китайській провінції Гуандун стали п'ять осіб.