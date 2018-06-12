Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека зберігається на півдні та сході країни.
Сьогодні, 12 червня, у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека надзвичайного рівня.
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на заході спека до +31° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"12 червня у південних, східних та більшості центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 червня майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.
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