Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека зберігається на півдні та сході країни.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 12 червня, у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека надзвичайного рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"12 червня у південних, східних та більшості центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.