В Ірані 18 осіб отримали травми через сильний вітер

Швидкість вітру перевищувала 80 км/год.

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Увечері 11 червня 18 осіб отримали травми в результаті сильного вітру в південному і східному районах іранської столиці Тегерана.

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Електричні стовпи та дерева, що впали, призвели до травм, передає Xinhua з посиланням на аварійно-рятувальний центр Тегерана.

Відзначається, що негода супроводжувалася блискавками, від яких загорілися пшеничні поля в районі Варамін на півдні столиці. Електропостачання у деяких районах столиці було відключено на короткий час, швидкість вітру досягла 83 км/год.

Нагадаємо, у результаті повеней, викликаних сильними дощами, в Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.