Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Місцями вода може піднятися на 1,5 м.
Протягом найближчих днів на річках України очікуються підвищення рівнів води.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
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Так, 12-13 червня на рiчках Закарпаття очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течii р .Боржава – 1,0-1,5 м (в межах русел річок); на малих водотоках можливi швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м. У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.
Також 12-13 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями на 08:00 11 червня. А 12 червня в карпатському регіоні в мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків.
Нагадаємо, 12 червня у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека надзвичайного рівня.
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