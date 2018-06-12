Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

14:30, 12 червня 2018
19
0

Місцями вода може піднятися на 1,5 м.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом найближчих днів на річках України очікуються підвищення рівнів води.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

В Україні оголосили штормове попередження

Так, 12-13 червня на рiчках Закарпаття очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течii р .Боржава – 1,0-1,5 м (в межах русел річок); на малих водотоках можливi швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,5 м. У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Також 12-13 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5-1,5 м над рiвнями на 08:00 11 червня. А 12 червня в карпатському регіоні в мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку і утворення локальних селевих потоків.

Нагадаємо, 12 червня у багатьох регіонах України зберігатиметься пожежна небезпека надзвичайного рівня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ, температура до +24°
В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27° У Києві завтра без опадів, вдень температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
85 %
756 мм
3.4 м/с
79 %
Стрічка новин