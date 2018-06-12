У Киргизстані через проливні дощі ввели режим надзвичайної ситуації

15:25, 12 червня 2018
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На місці події працюють близько 100 рятувальників.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На півдні Киргизстану через проливні дощів, які призвели до селевих потоків, введений режим надзвичайної ситуації.

В Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів

Зокрема, режим надзвичайної ситуації введений в Лейлекському районі Баткенської області, передає Сіньхуа з посиланням на МНС країни.

У результаті сильної зливи в 5 сільських округах зійшли селеві потоки. Постраждали 16 будинків, дитячий садок, близько 30 км автодоріг, шість мостів, а також іригаційні канали.

Відзначається, що на місці події працюють близько 100 рятувальників.

Нагадаємо, у результаті повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, у В'єтнамі загинула одна людина.

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