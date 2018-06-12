В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)

У багатьох регіонах буде спекотно.

Завтра в Україні очікуються грози / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

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На сході практично без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

На заході України без опадів. Температура до +27°.

У північних місцями очікуються дощі. Температура до +25°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.

За народним прогнозом, 13 червня — Єремєєв день. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман —до грибного льоту. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.

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