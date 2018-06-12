В Україні завтра місцями пройдуть дощі з грозами, на сході спека до +32° (відеопрогноз)
У багатьох регіонах буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.
В Україні оголосили штормове попередження
На сході практично без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.
На заході України без опадів. Температура до +27°.
У північних місцями очікуються дощі. Температура до +25°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.
За народним прогнозом, 13 червня — Єремєєв день. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман —до грибного льоту. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.
Прогноз погоди в Україні на середу, 13 червня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+30°... +14°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запоріжжя+31°... +18°
-
Івано-Франківськ+26°... +15°
-
Київ+25°... +16°
-
Кіровоград+28°... +16°
-
Луганськ+30°... +14°
-
Луцьк+25°... +13°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+29°... +18°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+25°... +14°
-
Сімферополь+30°... +14°
-
Суми+22°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+23°... +16°
-
Херсон+30°... +17°
-
Хмельницький+27°... +16°
-
Черкаси+26°... +15°
-
Чернігів+26°... +14°
-
Чернівці+28°... +16°
Віргінія, США
+ 29 °
Хмарно з проясненнями, дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +29 °
Вологість: 85 %
Тиск: 760 мм
Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів: 79 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Фаза місяця:
Стрічка новин