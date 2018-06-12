Замість вулиць - річки: на заході України потужні зливи підтопили міста (відео)

Місто Вараш після рясного дощу затопило по коліна. Злива завдала багато неприємностей автомобілістам - застрягали навіть автобуси.

Потужні зливи підтопили міста в західних регіонах України. Злива накрила Тернопільщину, а згодом і Рівненщину.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Так, місто Вараш після рясного дощу затопило по коліна. Не допомагали навіть гумові чоботи. Кадри зі стихією люди викладали в соцмережі, своє місто жартома називали Венецією.

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Наслідками негоди миттєво скористалися діти: вони грали у новостворених ставках. А ось автомобілістам злива принесла неприємності, води було вище коліс. Застрягали навіть автобуси, їх рятувальники витягали буксиром.

І це тільки початок, обіцяють синоптики. Найближчим часом по країні знову прогнозують дощі та грози.