В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході очікується спека до +32° (карта)
Дощі очікуються на півночі і в центрі країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.
На сході практично без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.
На заході України без опадів. Температура до +27°.
У північних місцями очікуються дощі. Температура до +25°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.
За народним прогнозом, 13 червня — Єремєєв жень. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман —до грибного льоту. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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