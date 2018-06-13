В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході очікується спека до +32° (карта)

08:13, 13 червня 2018
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Дощі очікуються на півночі і в центрі країни.

В Україні очікуються грози / фото УНІАН
В Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

На сході практично без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +31°.

На заході України без опадів. Температура до +27°.

У північних місцями очікуються дощі. Температура до +25°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +30°.

Прогноз на 13 червня / УНІАН
Прогноз на 13 червня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 червня — Єремєєв жень. Ніч тепла — чекай доброго врожаю овочів. Вранці 13 червня туман —до грибного льоту. Дощ йде 13 червня — урожай, за прикметами, буде небагатим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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