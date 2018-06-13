У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24°

Ввечері у столиці до +22°.

У Києві сьогодні пройдуть дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 13 червня, у Києві пройде дощ, температура до +24°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 1,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:46, а зайде о 21:09.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.

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