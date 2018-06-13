Зливи, град і скажений вітер: в Україні без світла залишилися 238 населених пунктів (відео)
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
У вівторок, 12 червня, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 238 населених пунктів у 7 областях.
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24°
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Хмельницькій області знеструмлено 61 н.п., у Львівській – 59 н.п., Чернівецькій – 48 н.п., Закарпатській – 42 н.п., Вінницькій – 20 н.п., Черкаській – 5 н.п., Київській – 3 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Крім того, через негоду в Іршавському та Тячівському районах Закарпатської області пошкоджено покрівлі 194 приватних будинків та 22 об’єктів соціального призначення у восьми населених пунктах.
Нагадаємо, 13 червня в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі з грозами.
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