Українців попереджають про грози та сильний вітер
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Сьогодні, 13 червня, у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході очікується спека до +32° (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"Вдень 13 червня на Закарпатті, Прикарпатті, більшості північних та центральних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 238 населених пунктів у 7 областях.
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