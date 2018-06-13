Українців попереджають про грози та сильний вітер

10:36, 13 червня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Сьогодні, 13 червня, у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході очікується спека до +32° (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 13 червня на Закарпатті, Прикарпатті, більшості північних та центральних областей грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 238 населених пунктів у 7 областях.

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